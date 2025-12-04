ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات بتهم توزيع أموال وكروت دعاية انتخابية- صور

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف متابعتها لسير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات، حيث رصدت تحركات مشبوهة وبلاغات متداولة عبر الميدان ومواقع التواصل، ما أسفر عن ضبط عدة وقائع تورّط فيها أشخاص حاولوا التأثير على إرادة الناخبين عبر تقديم مبالغ مالية وكروت دعاية لصالح مرشحين محددين.

تم ضبط أولى الوقائع في محافظة الفيوم بعدما ورد بلاغ لشرطة النجدة من مواطن ادّعى وجود أشخاص يوزعون مبالغ مالية بمحيط لجنتين بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبالفحص تبيّن عدم صحة البلاغ، وتم تحديد وضبط المُبلغ وهو طالب يبلغ 15 عامًا، حيث أقرّ بادعائه الكاذب بقصد اللهو.

تم ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزته مبلغ مالي وعدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين ودفعهم للتصويت لصالحه.

وضُبط عامل بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج وبحوزته مبلغ مالي معد للتوزيع على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

تم ضبط شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وبدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة تم ضبط شخص وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على لجانهم الانتخابية.

كما تم ضبط شخص بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين إضافة لمبالغ مالية معدّة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

تم ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيامهما بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، حيث تم التعرف عليهما وضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.