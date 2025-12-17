إنقاذ شاب صومالي حاول الانتحار بقطع شرايين يده في مدينة نصر

شاب صومالي في مقتبل العمر يتخذ قرارا صادما كاد يودي بحياته، أمسك بآلة حادة وهمَّ لإسدال الستار على حياته، قطع شرايين يده في مشهد صادم لكن العناية الإلهية أنقذته من موت محقق.

في منطقة مدينة نصر تحديدًا العقار رقم 41 بشارع محي الدين المتفرع من شارع مكرم عبيد، التابع لقسم شرطة أول مدينة نصر، واقعة مؤسفة دارات أحداثها بين جدران إحدى الشقق بعدما أقدم شاب أجنبي الجنسية على محاولة إنهاء حياته بقطع شرايين يده، قبل أن تتدخل قوات النجدة والإسعاف لإنقاذه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع محاولة انتحار داخل أحد العقارات بالعنوان المشار إليه.

وعلى الفور، انتقلت قوات النجدة إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن المصاب شاب صومالي الجنسية، من مواليد عام 1989، ويعاني من إصابات بالغة نتيجة قيامه بقطع شرايين يده باستخدام أداة حادة.

وأكدت مصادر أمنية أن الشاب كان في حالة نفسية سيئة وقت وصول القوات، وتم التعامل معه والسيطرة على الموقف دون حدوث أي إصابات أخرى.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى