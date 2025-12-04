بينهم 5 سيدات.. ضبط 12 متورطًا في استغلال الأطفال للتسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 7 رجال و5 سيدات بمحافظة القاهرة.



وبينت التحريات أن المتهمين 8 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.



وتم ضبط 13 حدثًا من المعرضين للخطر، واعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهدات بحسن رعايتهم.



كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية.

