ضبط شخصين يستخدمان توك توك للدعاية المخالفة بدمياط

شددت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية بمركز كفر سعد في دمياط، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين.

تمكنت الخدمات المكلفة بتأمين الدائرة من ضبط شخصين أثناء تجولهما بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" مجهزة بمكبر صوت، كانا يستخدمانه لدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين لمخالفتهم ضوابط الدعاية الانتخابية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

