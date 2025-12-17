الجنايات تعد سماع مرافعة دفاع " عاطل بشتيل" بقضية قتل "سائق البراجيل"

قررت الدائرة 28 جنايات المنيرة الغربية بالجيزة، حجز محاكمة عاطل متهم بقتل "سائق البراجيل" طعنًا في الرقبة على طريق بشتيل بالجيزة، إثر مشادة كلامية بينهما بعد أن أتلف المتهم توكتوك المجني عليه المستأجر أثناء هروبه من مطاردة الشرطة، لجلسة 14 يناير المقبل لإعادة سماع مرافعة الدفاع.

وأَسندت النيابة العامة للمتهم، في أوراق الدعوى رقم 3106 لسنة 2025 جنايات المنيرة الغربية والمقيدة برقم 1567 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، تهمة قتل المجني عليه "محمود عدلي" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على خلفية خلاف مروري بينهما.

وذكرت النيابة العامة أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، فاستشاط الأخير غضبًا، وعلى إثر ذلك تعدى على المجني عليه وكال له طعنة واحدة بالعنق من الناحية اليمنى بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى إلى وفاته وفق تقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت النيابة أن تحريات المباحث أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة، إذ لاذ بالفرار من موقع الجريمة بعد ارتكاب الطعنة.

وألقى رجال مباحث قسم المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وأقر خلال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأنه قتل السائق إثر شجار بينهما في الطريق.

وبحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي، تبين من الكشف الطبي والصفة التشريحية على جثمان "محمود عدلي" أن الإصابة الطعنية في الرقبة ناتجة عن نصل آلة حادة مدببة، مثل المطواة المضبوطة، وأن الوفاة حدثت نتيجة النزيف الغزير والصدمة الناتجة عنها.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

