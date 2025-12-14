إعلان

"لازم أحرق قلب أمه".. حكاية الطفل "مالك" قتله عمه وألقاه في الترعة بالعياط

كتب : صابر المحلاوي

02:54 م 14/12/2025

شنق - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
خلافات عائلية دفعت العم "محمد ماهر" إلى ارتكاب جريمة مروعة، حين أقدم على كتم أنفاس ابن أخيه الصغير وإلقاء جثته في الترعة بالعياط جنوب الجيزة، معتقدًا أن جريمته قد اكتملت دون أن تُكتشف. لكن الأجهزة الأمنية كشفت المستور في أقل من 24 ساعة.
كان الطفل "مالك" يلعب في الشارع برفقة جاره الصغير، حين جاء عمه واستدرجه بحجة اللعب داخل المنزل، وما أن وصل الصغير إلى المنزل، أطبق العم على عنقه بخنق شديد حتى أزهق روحه، مؤكدًا أن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام من والديه لخلافات سابقة مع زوجته.
بعد التأكد من وفاة الطفل، وضع العم الجثة داخل كيس بلاستيكي محكم، ولفه بقطعة قماش من فانلته، ثم حمله إلى الترعة لإخفاء معالم الجريمة، في محاولة يائسة لإخفاء ما ارتكبه عن الجميع.
عقب اختفاء الطفل، فوجئت والدته "نورا" بعدم عودته، فبدأت رحلة بحث مريرة. وتوجهت إلى كاميرات المراقبة، فظهرت اللحظات الأخيرة للطفل وهو برفقة عمه، ما كشف أولى خيوط الجريمة.
أبلغ الأهالي الجهات الأمنية، وسرعان ما بدأت تحريات المباحث، التي تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من كشف المستور. استجوبت النيابة العم المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الجريمة كاملة، من استدراج الطفل إلى المنزل وارتكاب فعل الخنق، وحتى نقل الجثة وإلقائها في الترعة.
وأصدرت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم "محمد ماهر"، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية الشرعي، لتأكيد سبق الإصرار والترصد في قتل الطفل. وأيدت المحكمة الحكم بالإجماع بعد مراجعة كافة أوراق الدعوى والتحقيقات، بما في ذلك اعترافات المتهم وأدلة كاميرات المراقبة.

جريمة مروعة الأجهزة الأمنية قتل طفل جريمة قتل

