كتب- عاطف مراد

لم يجمعهما الفراش، فمنذ الليلة الأولى لزواجهما، رفعت الزوجة ستار الأعذار متذرعة بظروف صحية تحول دون معاشرة زوجها، بينما كانت أبواب المنزل تُفتح لعشيق وصديقته، الذين قدما له بوصفهما "صديقة مقربة وخطيبها". وحين أبدى العريس ضيقه ونيته عرض الأمر على طبيب لكشف الحقيقة، دست له السم في العصير منهية حياته بعد 5 أيام فقط على زواجهما.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي ينشرها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل شاب على يد عروسه في محافظة البحيرة عام 2018.

البداية كانت نهاية عام 2016، عندما كان "الشحات و." يبلغ من العمر 26 سنة، تقدم لخطبة "أميرة" التي تصغره بثماني سنوات، وتُقيم في إحدى القرى المجاورة لقريته بمركز الدلنجات بالبحيرة.

لم يكن الشحات يعلم أن الفتاة على علاقة بشاب آخر يعمل سائق توكتوك، سبق وتقدم لخطبتها ولكن أسرتها رفضت بسبب تدني حالته المالية. حاولت الفتاة أكثر من مرة رفض الزواج من الشحات بسبب تعلقها بحبيبها، لكن أسرتها أصرّت على قرارها.

في الأربعاء 22 فبراير 2018، أقيم حفل الزفاف وسط جو عائلي بهيج، ظنوا أن الفتاة نسيت حبيبها وبدأت حياتها الجديدة.

أُغلق باب عش الزوجية على العروسين، حاول العريس التودد لعروسه لكنها نهرته ورفضت الاقتراب منه، وعندما أخبر والدته، عللت بوجود موانع صحية تمنعها من الاقتراب من زوجها.

كانت الزوجة تستقدم عشيقها متذرعة بأنه "خطيب صديقتها"، فيما تمتنع عن الاقتراب من الزوج الذي تحمل على مضض الحياة الزوجية. بعد 5 أيام، أبلغه بأنه لابد من زيارة الطبيب للاطمئنان عليها، وهنا قررت الزوجة التخلص من عريسها، فتظاهرت بالمودة، وأعدت له كوب عصير دست فيه مادة سامة.

عند تناول العريس العصير، بدأ مفعول السم يسري في جسده، وعندما أبلغها بآلامه، وضعت له السم في فمه. أدرك العريس نية زوجته، تحامل على نفسه وحاول إبلاغ والده المقيم بالمنزل، لكنها منعت وصوله إلى الباب، فصرخ بأعلى صوته: "ألحقني يا أبي.. بموت.. أميرة سممتني".

صراخ الزوج قطع سكون المنزل، وأسرع والديه لاستبيان الأمر، ووجدهما يتألم في أرضية صالة المسكن، فيما تظاهرت الزوجة بالحزن.

في الطريق إلى المستشفى، أبلغ الابن والده أن زوجته "أميرة" وضعت له السم في العصير ثم في فمه. وفي المستشفى فارق العريس الحياة بعد فشل محاولات إسعافه.

أبلغ والد الضحية أجهزة الأمن، التي تمكنت من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب إجبار والديها لها على الزواج منه، بينما كانت ترغب في الزواج بشاب آخر تقدم لخطبتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري