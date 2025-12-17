بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالداخل في إعادة المرحلة

الوطنية للانتخابات: نعمل من أجل حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم خرق سير عملية انتخابات مجلس النواب في منطقتي حلوان والمطرية بالقاهرة.

المعصرة

ففي إطار متابعة العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية في قسم شرطة المعصرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

المطرية

كما ضبطت خدمات تأمين دوائر المطرية شخصين آخرين بحوزتهما كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية لنفس الغرض، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يحمل مبالغ وكوبونات مشابهة بهدف التأثير على تصويت الناخبين.

حلوان

وفي حلوان، تم ضبط شخص يحمل بطاقات شخصية لمواطنين ومبالغ مالية، استعدادًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

البساتين

وفي البساتين، ضبطت الأجهزة 3 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزتهم كروت دعائية ومبالغ مالية لنفس الغرض.

حدائق القبة

كما تمكنت الأجهزة بتأمين دوائر حدائق القبة من ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع جميع المتهمين.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى