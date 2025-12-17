إعلان

كروت دعائية ومبالغ مالية.. الداخلية تُسقط متورطين في الرشاوى الانتخابية | صور

كتب : أحمد أبو النجا

01:41 م 17/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    متورطين في الرشاوى الانتخابية
  • عرض 6 صورة
    متورطين في الرشاوى الانتخابية
  • عرض 6 صورة
    متورطين في الرشاوى الانتخابية
  • عرض 6 صورة
    متورطين في الرشاوى الانتخابية
  • عرض 6 صورة
    متورطين في الرشاوى الانتخابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم خرق سير عملية انتخابات مجلس النواب في منطقتي حلوان والمطرية بالقاهرة.

المعصرة

ففي إطار متابعة العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية في قسم شرطة المعصرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

المطرية

كما ضبطت خدمات تأمين دوائر المطرية شخصين آخرين بحوزتهما كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية لنفس الغرض، بالإضافة إلى شخص ثالث كان يحمل مبالغ وكوبونات مشابهة بهدف التأثير على تصويت الناخبين.

حلوان

وفي حلوان، تم ضبط شخص يحمل بطاقات شخصية لمواطنين ومبالغ مالية، استعدادًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

البساتين

وفي البساتين، ضبطت الأجهزة 3 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزتهم كروت دعائية ومبالغ مالية لنفس الغرض.

حدائق القبة

كما تمكنت الأجهزة بتأمين دوائر حدائق القبة من ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع جميع المتهمين.

اقرأ أيضا:

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية انتخابات مجلس النواب حلوان والمطرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور