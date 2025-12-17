إعلان

رئيس الوزراء: خطبة الجمعة وعظة الأحد وسيلة لمواجهة الجرائم ضد الإناث

كتب : أحمد الجندي

05:07 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث من جرائم ضد الإناث يمثل خطرًا على المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن العقوبات والقوانين موجودة للتعامل مع هذه الوقائع، لكن التحدي يكمن في التوعية منذ الصغر وتعزيز الثقافة المجتمعية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتربية الشباب على ثقافة الاحترام بين الجنسين، مشيرًا إلى التوجيهات الصادرة لوزارة التعليم بدمج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، بما يسهم في تعليم الأطفال منذ الصغر كيفية التعامل بين الرجل والمرأة بشكل سليم وآمن.

كما أشار رئيس الوزراء إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة، لضمان أن تكون خطب الجمعة والأحد جزءًا من جهود التوعية المجتمعية، بما يدعم الرسائل الأخلاقية والسلوكيات الصحيحة تجاه المرأة.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة للمجتمع، ومواجهة أي سلوكيات عنف محتملة عبر التربية والتعليم والدين، وليس الاقتصار على العقوبات القانونية فقط.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مواجهة الجرائم ضد الإناث عظة الأحد وسيلة لمواجهة الجرائم خطبة الجمعة وسيلة لمواجهة الجرائم

