إعلان

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت الدعاية وأموال للتصويت بدار السلام

كتب : علاء عمران

02:27 م 17/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت فرق التأمين المعينة لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها تحركات مشبوهة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للتأثير على الناخبين.

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدائرة من ضبط 3 أشخاص بمحيطها، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بغرض دفعهم للتصويت لصالح المرشح نفسه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العملية الانتخابية الدوائر الانتخابية شرطة دار السلام الخدمات الأمنية دار السلام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور