ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت الدعاية وأموال للتصويت بدار السلام

رصدت فرق التأمين المعينة لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها تحركات مشبوهة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للتأثير على الناخبين.

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدائرة من ضبط 3 أشخاص بمحيطها، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بغرض دفعهم للتصويت لصالح المرشح نفسه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

