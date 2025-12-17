الأمن يضبط قضايا اتجار عملة أجنبية بـ72 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها لجرائم إتجار النقد الأجنبي غير المشروع والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 72 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

