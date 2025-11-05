دهس طالبين وهرب.. ضبط سائق الميكروباص في الخليفة

كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بالاصطدام بطالبين أثناء سيرهما بدائرة قسم الخليفة، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، ثم فرّ هاربًا من موقع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الخليفة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير طالبين بدراجة نارية قيادة أحدهما، فوجئا بسيارة ميكروباص تصطدم بهما، ما أسفر عن إصابة الاثنين ووفاة قائد الدراجة متأثرًا بإصابته، بينما لاذ قائد الميكروباص بالفرار.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة أسوان)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وهروبه خشية مساءلته قانونيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السيارة.