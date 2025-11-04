الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة أعضاء فتاة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر إحدى الفتيات في حالة إعياء ووجود جرح أسفل البطن، مع الادعاء بقيام مجهولين بسرقة أعضائها بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 26/7/2025، تم العثور على جثة فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بها جرح أسفل البطن، وبسؤال شقيقيها، أفادا أن شقيقتهما معتادة الغياب عن المنزل ومن متعاطي المواد المخدرة، وأن الإصابة المشار إليها نتجت عن قيامها بحقن نفسها بالمواد المخدرة، مما تسبب في خراج صديدي.

وأظهر تقرير الصفة التشريحية للمتوفاة أن جثمانها يحتوي على جميع أعضائها، ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على نشر الفيديو، وهم سائق وإحدى الفتيات – مقيمان بالإسكندرية، وبسؤالهما أفادا بأنهما صوّرا مقطع الفيديو ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي لسوء حالتها الصحية في إطار مساعدتها، دون التأكد من صحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.