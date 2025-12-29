الفضة تقفز بأكثر من 180%.. مكاسب قياسية للسبائك خلال 2025

سجلت أسعار الفضة ارتفاعات قوية وملحوظة في السوق المحلية والبورصات العالمية خلال عام 2025، مدفوعة بحزمة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تزايد الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة كأدوات تحوط في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة العالمية خلال الفترات المقبلة، وهو ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.

مكاسب جرامات الفضة خلال 2025

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 122 جنيهًا، مقابل 43.45 جنيهًا بنهاية 2024، محققًا مكسبًا سنويًا قدره 78.82 جنيهًا، بنسبة نمو تقارب 181%.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 900، نحو 118 جنيهًا، مقارنة بـ 42.27 جنيهًا في نهاية 2024، ليسجل مكسبًا سنويًا قدره 76.7 جنيهًا، وبنسبة زيادة تقترب من 181%.

ووصل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو105 جنيهًا، مقابل 37.58 جنيهًا في 31-12-2024، محققًا زيادة سنوية بنحو 68.17 جنيهًا، وبمعدل نمو يقارب 181%.

مكاسب سبائك الفضة خلال 2025

سجلت سبيكة فضة 5 جرام اليوم نحو 755 جنيهًا، مقارنة مقابل 304 جنيهات بنهاية 2024، محققة مكسبًا سنويًا يتجاوز 450 جنيهًا.

سجلت سبيكة فضة 10 جرام نحو 1485 جنيهًا، مقابل 608.79 جنيهًا بنهاية 2024، بمكسب سنوي قدره 876.21 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 144%.

وبلغ سعر سبيكة فضة 20 جرام (عيار 999) نحو2970 جنيهًا، مقارنة بـ 1217.58 جنيهًا بنهاية 2024، محققة مكسبًا سنويًا قدره 1752.42 جنيهًا، بنسبة زيادة تقارب 144%.

وسجلت سبيكة فضة 50 جرام نحو 7230 جنيهًا، مقابل 3043.95 جنيهًا في نهاية 2024، لتسجل مكسبًا سنويًا قدره 4186.05 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 138%.

وبلغ سعر سبيكة فضة 1 أونصة (31.1 جرام – عيار 999) نحو 4525 جنيهًا، مقارنة بـ 1893.33 جنيهًا بنهاية 2024، محققة زيادة سنوية قدرها 2631.67 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 139%.

سعر الفضة العالمي

تراجع سعر الفضة خلال تعاملات اليوم بنحو 4% ليصل إلى 76.43 دولارًا للأونصة، منخفضًا من مستواه القياسي قرب 80 دولارًا، وفقًا لبيانات بلومبرج، في إطار تحركات تصحيحية طبيعية بعد موجة الصعود التاريخية.

