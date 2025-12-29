فيديو مثير | شاب يخطف هاتف طالبة في الشارع.. والداخلية تضبطه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات بأحد شوارع كفر الشيخ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.