هبة تقاضي زوجها بعد عامين من الزواج: "ريحة بُقه وحشة"

تقدمت "هبة. م"، 31 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يرفض استبدال طقم أسنانه التالف رغم نصائح الأطباء المتكررة، ما تسبب لها في نفور شديد منه وشعور دائم بالاشمئزاز، قائلة: "ريحة نَفَسه بقت لا تُحتمل".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرفت على زوجها "سامي. ع"، 37 عامًا، أثناء عملهما في إحدى الشركات الخاصة، حيث بدا في البداية مهذبًا ومهتمًا بمظهره، مما شجعها على القبول بالزواج منه بعد فترة خطوبة قصيرة. وأضافت: "كان يظهر بمظهر الرجل الواثق بنفسه، يهتم بأناقته ويتحدث بذوق أمام الجميع، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه يرتدي طقم أسنان قديم ومكسور، ويصر على عدم تغييره رغم أنه يسبب له رائحة فم كريهة ومشكلات أثناء الأكل والكلام".

وتابعت "هبة": "في البداية حاولت تجاهل الأمر بدافع الحب، ونصحته أكثر من مرة أن يزور الطبيب لتجديد الطقم، لكنه كان يرفض بحجة أن الأسعار مرتفعة وأنه لا يحتاج إلى التغيير. كنت أظن أن الأمر بسيط وسيتحسن، لكن مع مرور الوقت أصبح الوضع لا يُحتمل، فالرائحة أصبحت دائمة، وصوته أثناء الكلام تغيّر، وأصبح يرفض حتى تنظيف الطقم أو العناية به كما ينبغي".

وأضافت الزوجة أنها حاولت إقناعه أكثر من مرة بضرورة العلاج، خاصة بعد أن لاحظت أن أصدقاءه يبتعدون عنه في العمل، لكنه تمسك بعناده، مؤكدًا أنه "لا يهتم برأي أحد"، وأنها تبالغ في الأمر. وقالت: "كنت أحرص على راحته وأهتم بمظهرنا أمام الناس، لكن عناده المستمر جعلني أشعر بالخجل كلما خرجنا سويًا. حتى أثناء الأكل في المنزل، كنت أفقد الشهية من مظهره وسلوكياته التي لا تراعي أبسط قواعد النظافة".

واختتمت "هبة" حديثها قائلة: "العيش مع شخص يرفض التغيير أو العناية بنفسه مرهق نفسيًا، حاولت معه بكل الطرق الممكنة، تحدثت بلين وبحزم، لكن دون فائدة. حياتي معه تحولت إلى نفور دائم، ولم أعد قادرة على التعايش، لذلك قررت طلب الخلع حفاظًا على نفسي وكرامتي، لأن الزواج مشاركة واحترام متبادل، لا عناد وإهمال".

وحملت الدعوى رقم 497 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

