واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية الحاسمة ضد البؤر الإجرامية الخطرة وجالبي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لتجفيف منابع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا "قتل عمد – اتجار بالمخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – مقاومة سلطات" – بنطاق محافظة سوهاج.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 832 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – إستروكس – شادو – بودر حشيش صناعي – كوكايين – هيروين)، و61 قطعة سلاح ناري بينها 15 بندقية آلية و39 خرطوش و6 فرد خرطوش وطبنجة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 101 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

