قرار جديد من المحكمة الاقتصادية بشأن استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها

كتب– أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من دفاع البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع، للنطق بالحكم في جلسة 9 ديسمبر المقبل.

وكان المحامي يوسف ناصر عوف، دفاع المتهمة، قد تقدم بالاستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بمعاقبتها بالحبس والغرامة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تحوي ألفاظًا خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، نفت المتهمة حيازة أي أرصدة مالية كبيرة، مؤكدة أن ما تمتلكه لا يتجاوز 30 ألف جنيه، وأن المصوغات التي تظهر بها في مقاطعها مجرد إكسسوارات تقليدية وليست ذهبية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "أم سجدة" بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل، تضمنت محتوى يخالف القيم والآداب العامة، في إطار جهود الدولة للتصدي لجرائم نشر الفسق والفجور عبر الإنترنت.