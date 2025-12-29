الإسكان: إطلاق منصة مصر العقارية لضبط معاملات السماسرة وتنظيم السوق

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن منصة مصر العقارية والتي تعد زراع الوزارة الرقمي لعرض وترويج المشروعات والمبادرات، وتنظيم التعاملات العقارية، وتسجيل شركات التسويق والوساطة إلكترونيا، ويهدف إنشاء المنصة إلى تنظيم السوق العقارية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان أنه من أهداف المنصة أيضًا توسيع نطاق وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى فرص عقارية موثوقة، ودعم التحول الرقمي للدولة، وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، وحماية المتعاملين، وضبط معاملات السماسرة (Brokers)، وتوفير التدريب المطلوب لهم وإعطاء ترخيص بمزاولة المهنة، وتم بالفعل إطلاق المنصة وتم البدء بطرح المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة من خلال المنصة بإجمالي عدد وحدات 25020 وحدة، على أن يتم استكمال باقي الطروحات من خلال المنصة، وتهدف الوزارة أن تكون جميع الطروحات الخاصة بها من خلال المنصة.

وأكد الوزير أنه تم استعراض مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، حيث إن الغاية الاستراتيجية منها تتمثل في الحفاظ على الموارد (المياه والطاقة) من خلال ترشيد الاستهلاكات، وتوفير مصادر جديدة ومتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل مستويات التلوث.

وتابع: وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية والصحية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصري وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، وتحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.