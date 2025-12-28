إعلان

صورة وتعليق مضلل.. سقوط رواية سرقة طفل دمياطي بالإكراه

كتب : مصراوي

11:17 م 28/12/2025

مديرية أمن دمياط

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بصورة متداول بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى ناشره سرقة شخصين دراجة نارية "إسكوتر" بالإكراه من أحد أقاربه "طفل" وإحداث إصابته بدمياط.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاء القائم على النشر "متواجد خارج البلاد"، وحقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمركز شرطة كفر سعد من أحد المستشفيات باستقباله طفل 8 سنوات مصاب بكدمات فى الوجه والبطن.

وبسؤال والدته قررت أنه حال عودة ابنها من أحد الدروس مستقلاً الدراجة النارية "الإسكوتر" اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى لحدوث إصابته.

وبسؤال سائقي مركبتى "توك توك" وإستورجى تصادف وجودهم حال سقوط الطفل بالدراجة النارية، أيدوا ما سبق وأقر أحدهم بنقله الطفل لمنزله واصطحابه ووالدته للمستشفى.

