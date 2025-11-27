إعلان

القبض على ميكانيكي قام بأداء حركات استعراضية في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:55 م 27/11/2025

المتهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ميكانيكى "لا يحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

القبض على ميكانيكي حركات استعراضية الجيزة

