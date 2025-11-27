القبض على ميكانيكي قام بأداء حركات استعراضية في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ميكانيكى "لا يحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.