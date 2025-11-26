محاكمة 13 متهمًا في قضية "خلية داعش كرداسة الثانية" اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".

وكشفت أوراق الإحالة أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع السعي إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الثالث عشر انضموا للجماعة وهم على علم كامل بأغراضها، كما ثبت أن المتهمين من الأول حتى السادس تلقوا تدريبات داخل التنظيم لتنفيذ عملياته.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الرابع جمع الأموال وتوفير الدعم المالي، بينما وفر المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضاء التنظيم.

