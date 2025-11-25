إعلان

بالفيديو.. سائق نقل يزعم اعتداء الشرطة عليه والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : علاء عمران

01:19 م 25/11/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سائق سيارة "نقل" قيام رجال الشرطة بالتعدي عليه بالسب والتنمر أثناء نومه داخل السيارة بأحد الطرق السريعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، وبالفحص، تبين أن السائق الظاهر في الفيديو تعمد تعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق السريعة، والذي كان مغلقًا بسبب كثافة الشبورة المائية، وذلك أثناء نومه داخل سيارته، وعدم استجابته لتوجيهات رجال المرور بالتحرك بعد فتح الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المقطع، وهي سارية التراخيص، وقائدها سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم. وبمواجهته أقر بما سبق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها في حينه.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي سائق سيارة نقل

