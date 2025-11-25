بالفيديو.. سائق نقل يزعم اعتداء الشرطة عليه والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سائق سيارة "نقل" قيام رجال الشرطة بالتعدي عليه بالسب والتنمر أثناء نومه داخل السيارة بأحد الطرق السريعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، وبالفحص، تبين أن السائق الظاهر في الفيديو تعمد تعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق السريعة، والذي كان مغلقًا بسبب كثافة الشبورة المائية، وذلك أثناء نومه داخل سيارته، وعدم استجابته لتوجيهات رجال المرور بالتحرك بعد فتح الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في المقطع، وهي سارية التراخيص، وقائدها سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم. وبمواجهته أقر بما سبق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها في حينه.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة