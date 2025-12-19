الصحة العالمية: الوفيات فى السودان الأعلى على مستوى العالم هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية من استمر الهجمات على المرافق الصحية في السودان، مؤكدة أنها توسعت وأصبحت أكثر فتكا بحياة الناس.

وقالت الصحة العالمية، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان جعل الوفيات فيه الأعلى على مستوى العالم هذا العام.

وأشارت إلى أنه وقوع 201 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وأكدت الصحة العالمية، أنه نجم عن تلك الهجمات 1858 حالة وفاة و490 إصابة، وخلال عام 2025 فقط، لافتة إلى أنه تم توثيق 65 هجومًا، الأمر الذي تسبب في أكثر من 1620 وفاة و276 إصابة.

وأوضحت الصحة العالمية، أن هذه الوفيات تمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الهجمات على المرافق الصحية في عام 2025 على مستوى العالم.