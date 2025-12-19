خدمة جديدة بالدرجة الثالثة المكيفة بهذه المناطق.. بدءا من السبت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي القاهرة - طنطا - شبرا الخيمة، بما يوفر وسيلة سفر مريحة وآمنة وبأسعار مناسبة، وذلك في إطار حرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية متطلبات التشغيل اليومي.

ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، وذلك على النحو التالي:

•القطار رقم (1117): درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:45 صباحًا، ويصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25 صباحًا، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.

•القطار رقم (1116): درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة طنطا الساعة 11:10 صباحًا، ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتحديث أسطول القطارات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين.

