القبض على 3 سيدات بتهمة الإعلان عن الدعارة عبر تطبيقات الهواتف

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط ثلاث سيدات بالإسكندرية، إحداهن لها سجل جنائي سابق، إثر استخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون التمييز بين العملاء.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمات وبحوزتهن ثلاث هواتف محمولة، وفحصها كشف عن محتوى يثبت تورطهن في النشاط الإجرامي المزعوم.

وخلال مواجهة المتهمات، اعترفن بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، ورصد كل أشكال الاستغلال على الإنترنت والتطبيقات الرقمية.