الخلاف على مكان في السوق.. ضبط بائع خضروات بتهمة ضرب زميله بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي أحد الأشخاص بالسب والضرب على آخر بمحافظة الشرقية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

وأفادت التحريات أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الزقازيق بلاغًا من بائع خضروات مقيم بدائرة القسم، يتضرر فيه من زميله بنفس النشاط والسكن، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب أثناء تواجدهما بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة حول مكان الإفترش داخل السوق.

وبمواجهة المشكو في حقه، اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب، مشيرًا إلى أن المبلغ قام بالتعدي عليه بالسب والشتم أيضًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، والعرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.