إعلان

سرق حقيبة يد وهرب.. القبض على سائق "موتوسيكل" في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

06:08 م 19/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد دراجة نارية وهو يسرق حقيبة يد من أحد الأشخاص قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضحت التحريات أن قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من موظف مقيم بمحافظة القليوبية، أفاد فيه بتعرضه للسرقة أثناء سيره بدائرة القسم، حيث استولى سائق الدراجة النارية على حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي بأسلوب "الخطف".

وعقب متابعة الواقعة، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكب السرقة، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة كما ورد في البلاغ، وتم التحفظ على الدراجة النارية، فيما اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، في إطار جهود الشرطة لمكافحة جرائم السرقة وحماية المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطف حقيبة سرقة حقيبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟