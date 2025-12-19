سرق حقيبة يد وهرب.. القبض على سائق "موتوسيكل" في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد دراجة نارية وهو يسرق حقيبة يد من أحد الأشخاص قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضحت التحريات أن قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من موظف مقيم بمحافظة القليوبية، أفاد فيه بتعرضه للسرقة أثناء سيره بدائرة القسم، حيث استولى سائق الدراجة النارية على حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي بأسلوب "الخطف".

وعقب متابعة الواقعة، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكب السرقة، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة كما ورد في البلاغ، وتم التحفظ على الدراجة النارية، فيما اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، في إطار جهود الشرطة لمكافحة جرائم السرقة وحماية المواطنين.