كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل، تضمن اتهامات بقيام شخص ونجله بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية في الغربية والاعتداء على نجل المُبلِّغ وإتلاف سيارته.

وبفحص البلاغ، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة ترتبط بخلافات قائمة بين المُبلِّغ – وهو بالمعاش – وأسرته من جهة، وبين المشكو في حقهما من جهة أخرى، وهما شخص ونجله لهما معلومات جنائية، ويقيمون جميعًا بدائرة مركز شرطة زفتى.

نتيجة الفحص

وأكدت التحريات وجود محاضر سابقة بشأن قطعة الأرض محل النزاع، كما ثبت عدم صحة مزاعم الاعتداء أو إحداث تلفيات بالسيارة.

وبمواجهة المُبلِّغ، أقر بفبركة الادعاء على خلاف الحقيقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.