الداخلية تكشف سر سرقة منقولات زوجية بكفر الشيخ: الأقارب المتورطون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق متداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المنقولات من منزل إحدى السيدات بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أن السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض، وأفادت بتضررها من قيام والدي زوجها المتوفى وخاله، المقيمين بدائرة المركز، بالاستيلاء على بعض المنقولات الزوجية الخاصة بها من مسكنها مستغلين عدم تواجدها، دون وجه حق.

تم ضبط المشكو في حقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي وقت لاحق، حضرت الشاكية وأفادت برغبتها في تحرير محضر إثبات حالة بعد استلامها كامل منقولاتها الزوجية من أهلية زوجها المتوفى، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.