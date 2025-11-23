طلبوا فدية.. الداخلية تضبط 7 أشخاص اختطفوا مواطنًا في التجمع

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص بالتجمع الأول، بعد تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من إحدى السيدات بتغيب والدها عقب خروجه من المنزل، واستلامها اتصالًا من أحد الخاطفين يطالب بتحويل مبلغ مالي على حافظة إلكترونية مقابل إطلاق سراحه.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص، تم تحديد وضبط 7 أشخاص متهمين بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المختطف وهو مصاب بكدمة في الوجه. وأقر المتهمون بأن سبب الواقعة خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه.

كما جرى ضبط سيارة المجني عليه والسيارة المستخدمة في الاختطاف، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.