في 20 دقيقة.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي؟

يقدم قطاع الأحوال المدنية بالعباسية خدمة المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" التي تتيح للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط، عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات التصوير والطباعة الفورية.

ويتيح المركز أيضًا الحصول على القيد العائلي الفوري الرقمي من خلال ماكينة ذكية مزوّدة بخدمة التحصيل النقدي، تعمل بالكامل عبر شاشة تلامسية دون تدخل بشري، بعد التحقق من هوية المواطن عبر بصمة الوجه أو الأصابع.

وزوّدت وزارة الداخلية الماكينات الذكية بخدمة الكول سنتر على الرقمين: 15340 للمواطنين، و15341 لكبار السن وذوي الهمم، وذلك لتقديم خدمات القطاع في مواقع تواجدهم، مع توصيلها عبر حافلات "أحوال إكسبريس" المتنقلة المجهزة فنيًا ولوجيستيًا للانتقال الفوري.

قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجي

وفي وقت سابق، افتتح قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجي الجديد بمقره في العباسية، بتجهيزات عصرية وتكنولوجيا حديثة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

كما دفعت وزارة الداخلية، بـ 3 سيارات مخصصة لتقديم خدمات الأحوال المدنية بمواقع: داون تاون التجمع الخامس، ومجمع البنوك بالتجمع الخامس، وهايبر وان بالشيخ زايد، ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة التعامل مع الجمهور.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية بما يضمن سرعة وجودة الخدمة للمواطنين.