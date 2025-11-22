إعلان

بطل فيديو تكسير فلاتر مياه في قبضة الداخلية.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد أبو النجا

01:44 م 22/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بإتلاف وتكسير عدد من فلاتر المياه بالشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 18 الجاري، تلقت مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من مالكة محل فلاتر مياه، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شقيق زوجها الظاهر في المقطع، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب والدخول إلى مخزن الفلاتر الخاص بها وتجميع بعض الفلاتر وتكسيرها بسبب خلافات عائلية.

وتم ضبط الشخص، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

