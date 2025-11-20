أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ألزمت الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 بتقديم كشف حساب مُفصل لمصروفات الدعاية الانتخابية، التزامًا بالقواعد المنظمة للإنفاق وحدوده القانونية.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة، إن الأحزاب قدمت تعهدًا رسميًا بتسليم كشوف الحسابات المالية الخاصة بالدعاية خلال 48 ساعة، مشددًا على أن الهيئة ستراجع تلك البيانات بدقة لضمان عدم تجاوز السقوف المالية المقررة قانونًا.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن الاجتماع تناول أيضًا آلية تسليم محاضر الفرز والحصر العددي، مؤكدًا أن الهيئة شددت على ضرورة تسليم نسخة من المحاضر لمندوبي الأحزاب أو وكلائهم القانونيين.

وأوضح بنداري أن الهيئة تتابع بدقة التزام الأحزاب والمرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها سواء على الأرض أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: التصويت في المرحلة الثانية ينطلق من نيوزيلندا خلال ساعات وتشمل 13 محافظة

الوطنية للانتخابات: حظر المقصرين في المرحلة الأولى من المشاركة بالثانية في انتخابات النواب 2025

الوطنية للانتخابات: حظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان لتفادي بطلان العملية الانتخابية