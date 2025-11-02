حالتا تسمم في الشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، واقعة تسمم غذائي أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما استقبل مستشفى الشيخ زايد المركزي حالتين بادعاء الإصابة بتسمم غذائي من سكان الحي 11، المجاورة الثانية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض شخصين لحالة إعياء شديدة وقيء متكرر عقب تناول وجبة طعام، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الشيخ زايد إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحالتين يعانيان من أعراض اشتباه تسمم غذائي، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى الشيخ زايد المركزي، مع سحب عينات من الأطعمة التي تم تناولها لتحليلها بمعرفة الجهات المختصة، لتحديد مصدر التلوث والأسباب الدقيقة التي أدت إلى الواقعة.

كما تم إخطار الجهات الصحية والطب الوقائي لفحص أماكن إعداد الطعام المحتمل تسببها في الحادث، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.