إعلان

6 مصابين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

كتب : محمد شعبان

02:41 م 02/11/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق شبين كفر الدير بمحافظة القليوبية اليوم حادثًا مروريًا، إثر تصادم ميكروباص بتروسيكل أثناء سيرهما في اتجاه مدينة شبين.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات شبين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لتسهيل حركة المرور ورفع آثار التصادم من الطريق.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة ومحاولة أحد السائقين تجاوز الآخر في منطقة ضيقة، ما أدى إلى الاصطدام العنيف بين المركبتين وانقلاب التروسيكل على جانب الطريق.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميكروباص تروسيكل القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

ذهب أم عقار أم أذون خزانة.. خبراء يحددون البوصلة الآمنة لاستثمار مدخراتك
تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق
هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟ .. خبير يكشف
"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة