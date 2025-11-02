6 مصابين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

شهد طريق شبين كفر الدير بمحافظة القليوبية اليوم حادثًا مروريًا، إثر تصادم ميكروباص بتروسيكل أثناء سيرهما في اتجاه مدينة شبين.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات شبين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لتسهيل حركة المرور ورفع آثار التصادم من الطريق.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة ومحاولة أحد السائقين تجاوز الآخر في منطقة ضيقة، ما أدى إلى الاصطدام العنيف بين المركبتين وانقلاب التروسيكل على جانب الطريق.

