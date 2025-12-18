نهاية "دجال شبرا" في قبضة مباحث الآداب بكرموز

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص زعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بغرض النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية بحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، و الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.