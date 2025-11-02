إعلان

فيديو صادم | 3 شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : أحمد أبو النجا

02:34 م 02/11/2025

المتهمين

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم أن ثلاثة أشخاص في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وهم ثلاثة جامعيي قمامة لديهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرتي قسمي شرطة المطرية وعين شمس.

وبمواجهتهم، أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة

