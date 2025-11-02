كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم أن ثلاثة أشخاص في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم للمواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وهم ثلاثة جامعيي قمامة لديهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرتي قسمي شرطة المطرية وعين شمس.

وبمواجهتهم، أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

