أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارين وزاريين بإبعاد شخصين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر يحمل الجنسية التشادية، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونُشِر القرارين في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، حيث نص القرار الأول رقم 1752 لسنة 2025 على إبعاد المدعو عمر سليمان محمد الحمد – أردني الجنسية – خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 16 سبتمبر 2025، والتي أوصت بإبعاده للصالح العام.

كما نص القرار الثاني رقم 1753 لسنة 2025 على إبعاد شخص يحمل الجنسية التشادية من مواليد عام 2004 خارج البلاد، وذلك للسبب ذاته المتعلق بالصالح العام.

تأتي هذه القرارات في إطار صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها قانونًا، وما تقتضيه اعتبارات الأمن العام وصون المصلحة العليا للدولة.