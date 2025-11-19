كتب- محمود الشوربجي:

أذاعت النيابةُ العامةُ عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة محافظ البنك المركزي في فاعلية النيابة العامة الوطنية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة – التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود – إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر – إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق – عن إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قال إن تسليم مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري الخيار الأمثل لتعظيم العائد الاقتصادي.

أضاف خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، أن النيابة العامة تولت بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة، لافتًا إلى إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، ليجري تسليمها بعد ذلك إلى البنك المركزي المصري.

وأوضح أن التكامل بين المؤسسات شاهد على قدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها بكفاءة، وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة؛ تسهم في دعم الخزانة العامة، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن النيابة العامة أصدرت ما يربو على 199 ألفًا من قرارات بيع المركبات، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليارًا و465 مليون جنيه.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

