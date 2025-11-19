إعلان

بكفالة مالية.. إخلاء سبيل متهم بعد مشاجرة دامية أسفرت عن وفاة شاب بكفر غطاطي

كتب : صابر المحلاوي

03:22 م 19/11/2025

اخلاء سبيل- أرشيفية

قررت النيابة العامة بالهرم، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهم بإطلاق نار على فتاة وإصابة عينها، وأسفر تبع ذلك عن مقتل شقيق والدتها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه. الحادث وقع في مشاجرة دامية بين عائلتين بمنطقة كفر غطاطي بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تبادل إطلاق نار استخدمت فيه الأسلحة النارية والبيضاء.

وبحسب رواية خال الفتاة، فإنها كانت في العشرينيات من عمرها وتقف في شرفة منزلها لمتابعة المشاجرة، لتصاب بطلق ناري في العين. وعندما هرع خالها وشقيقه "كريم" لإنقاذها، حاولوا الإمساك بالمتهم، إلا أن صديقًا للمتهم أطلق النار عليهم فأصاب كريم في صدره ليلقى مصرعه فورًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. وتباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

