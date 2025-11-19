قررت النيابة العامة بالهرم، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهم بإطلاق نار على فتاة وإصابة عينها، وأسفر تبع ذلك عن مقتل شقيق والدتها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه. الحادث وقع في مشاجرة دامية بين عائلتين بمنطقة كفر غطاطي بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تبادل إطلاق نار استخدمت فيه الأسلحة النارية والبيضاء.

وبحسب رواية خال الفتاة، فإنها كانت في العشرينيات من عمرها وتقف في شرفة منزلها لمتابعة المشاجرة، لتصاب بطلق ناري في العين. وعندما هرع خالها وشقيقه "كريم" لإنقاذها، حاولوا الإمساك بالمتهم، إلا أن صديقًا للمتهم أطلق النار عليهم فأصاب كريم في صدره ليلقى مصرعه فورًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. وتباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة