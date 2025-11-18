كتب- محمود الشوربجي:

عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات 2025.

ووفق القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تم رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن المخالفات شملت مجموعة من الخروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات.

تابع: هناك 3 أسباب تسببت في إلغاء نتيجة الانتخابات بـ19 دائرة وإعادتها مرة أخرى، تمثلت في خروقات للدعاية الانتخابية، فضلًا عن عدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من حصر الأصوات، وتفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة.

وتضمنت نتيجة الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فوز 45 مرشحًا في هذه الجولة، فيما تجري الإعادة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا في 31 دائرة.

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد سالم، إن المخالفات التي رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت عيوبًا جوهرية أثرت في نتائج العملية الانتخابية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن غالبية الدوائر التي تقرر إلغاء الانتخابات بها، شهدت خرقات على مستوى الدعاية الانتخابية، بجانب عدم تسليم المرشح صورة من حصر الأصوات وهي أسباب رأت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تؤثر على سير العملية الانتخابية ونتائج الانتخاب بالدوائر.

ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات فإن الدوائر الـ19 الملغاة شملت كل من:

في الجيزة دائرة إمبابة، وفي الفيوم دوائر الفيوم – إبشواي، وفي أسيوط دائرة الفتح، وفي سوهاج دوائر سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام، وفي قنا دوائر قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت، وفي الإسكندرية دائرة أول الرمل، وفي البحيرة دوائر دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود.

وستجرى الانتخابات في هذه الدوائر بالتزامن مع جولة الإعادة في المحافظات، يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، و3 و4 ديسمبر بالداخل، على أن تُعلن النتيجة رسميًا في 11 ديسمبر. وفي حال الإعادة، ستجرى جولتها للمصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، وفي الداخل يومي 27 و28 ديسمبر.

وقد أعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة والصعيد، ودائرة غرب الدلتا، بواقع 142 مقعدًا، بعد تجاوزها نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

فيديو صادم.. سيدة تستغيث بعد اعتداء جيرانها أمام منزلها بالدقهلية

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى