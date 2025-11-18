هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

تصوير- هاني رجب:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات، ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز.

وقال القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن المخالفات شملت:

خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات.

عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز.

تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز.

وشملت الدوائر الملغاة:

الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم، إبشواي

أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدواير الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.