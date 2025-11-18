إعلان

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

كتب : صابر المحلاوي

03:01 م 18/11/2025
تصوير- هاني رجب:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات، ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز.
وقال القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن المخالفات شملت:
خروقات منذ بدء فترة الدعاية، مرورًا بالدعاية أمام اللجان والتصويت، وصولًا إلى إجراءات فرز اللجان الفرعية وحصر الأصوات.
عدم تسليم المرشحين صورة من حصر نتائج الفرز.
تفاوت في الحصر باللجان الفرعية والعامة، مما أثر على مشروعية عملية الاقتراع والفرز.
وشملت الدوائر الملغاة:
الجيزة: إمبابة
الفيوم: بندر الفيوم، إبشواي
أسيوط: الفتح
سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام
قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت
الإسكندرية: أول الرمل
البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدواير الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": تلقينا 88 تظلمًا حتى الآن

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا

السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)

