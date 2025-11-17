بعد بيان الرئيس.. "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرا صحفيا الرابعة عصرا
كتب : أحمد أبو النجا
02:41 م 17/11/2025
الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بمقر الهيئة بوسط البلد، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى.
وقال الرئيس السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع للفحص والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".
وطالب الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الهيئة بـ التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، مؤكدًا ضرورة رفع شفافية الإجراءات وضمان حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.
وأضاف أن الهيئة يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة لاحقًا.
كما طالب الرئيس السيسي الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة عليها وعدم خروجها عن الإطار القانوني، ومنع تكرارها في الجولات الانتخابية القادمة.