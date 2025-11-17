قرار مهم من "الوطنية للانتخابات" بعد توجيهات الرئيس

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بشأن مستجدات العملية الانتخابية بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المؤتمر سيُعقد اليوم الساعة الرابعة عصرًا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.

وأضاف الرئيس، في منشور عبر فيسبوك: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وتابع الرئيس: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى - وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وواصل السيسي: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

اليوم.. 3 مبادرات من "100 مليون صحة" داخل نقابة الصحفيين لمدة 4 أيام

بأرباح 635 مليون جنيه.. انتهاء مناقشة ميزانية "الوجه القبلى" للكهرباء للعام المالي 2024-2025