أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في الدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على شخصين لإدارتهما شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، بمحافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام الشخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرتي قسم شرطة المنصورة ومركز شرطة طلخا، حيث كانا يستقبلان العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ويعيدان بثها بشفرة خاصة بهما دون تصريح من الجهات المختصة، في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، بما في ذلك وحدتا معالجة مركزية، وأربع محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي، بالإضافة إلى محلين لبيع أجهزة الريسيفر تحتوي على أجهزة معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بالنشاط الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

