تفاصيل القبض على فنان شهير بميدان التحرير وبحوزته مخدرات

ألقت مباحث القاهرة القبض على الفنان (ش.أ) في ميدان التحرير، بعد العثور على كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا داخل سيارته، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وكشفت التحريات ملابسات الواقعة، إذ تبيّن أن دورية أمنية متمركزة في ميدان التحرير تمكنت من ضبط الفنان الكوميدي الشهير وبحوزته مادة مخدّرة، ليتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن قوة أمنية كانت متمركزة بالقرب من المتحف المصري في محيط ميدان التحرير اشتبهت في سيارة كان يستقلها الفنان الشهير أثناء مروره عبر كمين أمني بالمنطقة.

وبحسب التحريات، عثرت القوة الأمنية عقب إيقاف السيارة وتفتيشها على كيس بجوار المقعد يحتوي على مخدر الماريجوانا.

وبمواجهة الفنان المتهم، اعترف بملكيته للسيارة، مشيرًا إلى أن زوجته كانت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة وقت الواقعة.

وعقب ضبط المادة المخدّرة، تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.