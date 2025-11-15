تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة: الدفاع يطلب مستندات جوهرية

كتب - أحمد عادل:

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاتجار وجلب وتصنيع المواد المخدرة، المتهم بها المنتجة سارة خليفة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، طلبًا تقدّم به دفاع المتهمين للاطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا قد يؤثر في مجريات القضية.

وأكد الدفاع أن دفتر الأحوال يعد مستندًا رسميًا يتضمن توقيتات التكليفات الأمنية والتحركات الميدانية، وما تم اتخاذه من إجراءات قبل عملية الضبط، مشيرين إلى أن فحصه قد يكشف تفاصيل مهمة حول لحظات ما قبل ضبط المتهمين، وما إذا كانت الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية كاملة.

وأوضح فريق الدفاع أن الاطلاع على المستند من شأنه إظهار الصورة الكاملة للواقعة، وربما يكشف ما وصفوه بـ"اختلافات أو تضارب محتمل" في التوقيتات والإجراءات، وهو ما قد ينعكس على التكييف القانوني للاتهامات وظروف الضبط والتحريات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور سارة خليفة في القضية، حيث تبين أن المتهمة كانت مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق العمل واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن محمد خليفة، المتهم السابع، كان مسؤولًا عن تصنيع المواد المخدرة وفق الطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث، بينما كان هو والمتهمين الخامس والسادس مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد بعد تصنيعها وتعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

وكشفت التحقيقات عن علاقة ارتباط سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت المتهمة بأنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها أثناء حصوله على جلسة، وادعى عمله في مجال المقاولات وممارسته الرياضة، ثم ارتبطت به عاطفيًا عدة أشهر قبل أن تشعر بتغير سلوكه ومحاولته فرض السيطرة عليها، مما دفعها للابتعاد عنه، إلا أنه استمر في ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع مسجلة داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد تعدٍ على شخص داخل منزلها، وأقرت المتهمة أن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

وأوضحت سارة خليفة أن الشخص الظاهر كان يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت إلى مشادات داخل منزلها بعد دخوله الشقة دون علمها مستغلاً حيازته مفتاحها أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة وصولًا لتصوير المقاطع محل الضبط.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة