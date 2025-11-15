إعلان

"دعارة أون لاين".. ضبط 3 سيدات يمارسن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:20 م 15/11/2025

المتهمات

كتب- علاء عمران:
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بمحافظة الإسكندرية.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام السيدات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي.
وبمواجهتهن، اعترفن بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

