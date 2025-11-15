فيديو صادم | أب يضرب ابنته ويكبل يدها والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخص بالتعدي بالضرب على طفلة وتكبيل يدها بمحافظة الشرقية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وهو عامل خردة له معلومات جنائية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بمواجهته اعترف المتهم بقيامه بالتعدي على ابنته المشار إليها بقصد تأديبها لتركها العمل رفقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

